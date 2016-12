ONU prevê que toda humanidade seja chipada até 2030 e quem recusar será ''excluído da sociedade''

A ONU prevê que até o ano de 2030 cada pessoa terá uma identificação biométrica, que será válida em todo o mundo. A informação de cada ser humano será armazenada em um banco de dados universal localizada em Genebra, Suíça.





O arranjo da ONU é dirigida a todos os governos do mundo que impõem Cartão " Identificação Biométrica Universal " para os seus cidadãos. "Este novo programa é um modelo para a" Nova Ordem Mundial " e se eles não aderirem os sub projectos para essas novas metas global enfrentarão algumas coisas muito alarmantes", relata o colapso econômico.





As Nações Unidas têm implementado este projeto entre os refugiados que chegaram na Europa. O sistema de coleta facial, íris, biométria, impressão digital, estabeleceram-se como única documentação oficial para os refugiados. As informações serão enviadas para um banco de dados central em Genebra, permitindo eficazmente o seu monitoramento .





De acordo com um relatório da Localizar Biometrics , as autoridades esperam que esta tecnologia seja usada por homens, mulheres e crianças do planeta em até 2030.





Esta iniciativa de desenvolvimento foi lançada originalmente pelo Banco Mundial, em conjunto com a ONU e outras instituições para obter a " identidade legal " em todas as mãos. O objetivo é garantir uma identidade legal e original, permitindo que serviços baseados em IDs digitais sejam disponíveis para todos.





"E se alguém se recusar a este novo sistema de" identidade legal "certamente ele será desqualificado para uma posição de trabalho , obter uma nova conta bancária, tirar um cartão de crédito , se qualificar para uma hipoteca, receber qualquer forma de pagamento do governo, etc., nesse momento, qualquer um que se recusar a nova "ID universal" se tornaria um desprezado da sociedade , "disse Michael Snyder.





"O que a elite quer é se certificar de que o todo mundo está "no sistema". Essa é uma das razões pelas quais você está sendo desencorajado a usar o dinheiro em especie , "concluiu Snyde. Compartilhe com seus amigos e familiares!