OPORTUNIDADE: Força Aérea Brasileira divulga edital de novo concurso com provas em Fortaleza

São 358 vagas no exame de admissão ao Curso de Formação de Sargento da Aeronáutica.

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou nesta quarta-feira (21), o edital de abertura do novo concurso público para provimento de 358 vagas no exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o primeiro semestre do ano de 2018 (IE/EA CFS 1/2018).





São ofertadas 358 vagas, sendo 87 para Aeronavegantes, nas especialidades de Mecânica de Aeronaves (50), Material Bélico (13), Comunicações (14) e Foto Inteligência (10); 143 vagas para não-Aeronavegantes nas especialidades de Guarda e Segurança (30), Eletricidade e Instrumentos (18), Equipamento de Voo (6), Meteorologia (10), Suprimento (14), Informações Aeronáuticas (10), Cartografia (6), Desenho (5), Estrutura e Pintura (8), Eletromecânica (12), Metalurgia (6) e Bombeiro (18); e 128 vagas para a área de Controle de Tráfego Aéreo (BCT).





As especialidades de Mecânica de Aeronaves, Material Bélico e Guarda e Segurança serão apenas para candidatos do sexo masculino, ficando as demais áreas abertas para ambos os sexos.





Os interessados devem ter formação de ensino médio completo e idade entre 17 e 25 anos até dia 31 de dezembro de 2018. Durante a realização do curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR, e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei para Aluno de Escola de Formação de Sargentos, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.





Após a formação no curso e promoção à graduação de Terceiro-sargento, a remuneração do militar será de R$ 3.584,00.





Inscrições





As inscrições no concurso deverão ser realizadas a partir das 10h do dia 19 de janeiro às 15h do dia 17 de fevereiro de 2017, horário de Brasília-DF, por meio dos sites www.fab.mil.br ou www.eear.aer.mil.br. A taxa de inscrição custa R$ 60,00.





Caso o candidato tenha menos de 18 anos no ato da inscrição, deve estar autorizado por seu responsável legal para realizar os Exames e, se convocado para prosseguimento no certame, estar autorizado a participar das fases subsequentes (INSPSAU, EAP, TACF e matrícula no curso).





Provas





Os inscritos serão avaliados em diversas etapas e passarão por:

-Prova escrita, com questões de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física;

-Inspeção de saúde;

-Exame de aptidão psicológica;

-Teste de avaliação do condicionamento físico.





A prova escrita será realizada no dia 14 de maio de 2017, nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santa Maria (RS), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Canoas (RS), Brasília (DF), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Salvador (BA), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Curitiba-PR e Porto Velho (RO).





A divulgação das provas aplicadas e dos gabaritos provisórios ocorrerá no dia 16 de maio de 2017, pelos sites acima citados. O curso de formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá-SP, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.





Via Cearanews7