TRAGÉDIA EM NOVA RUSSAS/CE: GRAVE ACIDENTE DEIXA UM MORTO E DOIS FERIDOS

O acidente ocorreu neste domingo (25/12), por volta das 04h, na CE-187, estrada que liga Nova Russas a cidade de Crateús, próximo à entrada do distrito de Canindezinho, distante aproximadamente 08 km da cidade de Nova R ussas.





Uma colisão envolvendo duas motocicletas, deixou uma vítima fatal, identificada como Israel Rodrigues de Souza, 26 anos, que residia em Canindezinho - Nova Russas, que conduzia uma motocicleta Fan e se envolveu numa colisão com uma moto Pop-100, pilotada pelo estudante João Batista Costa Neto, 19 anos, residente na Rua Professor Luiz Gonzaga, bairro São Francisco, que tinha como garupeira a sua namorada, a jovem Antônia Edna Martins do Nascimento, 18 anos, residente no Bairro Progresso, Bairros desta cidade.





O condutor da motocicleta, o Israel, sofreu TCE e várias lesões, e faleceu após dar entrada no hospital local.





Já o condutor da Pop, sofreu TCE e fraturas pelo corpo, foi transferido para Sobral, juntamente com a Antônia Edna, que também ficou ferida com vários traumas pelo corpo. O estado de saúde do dois era muito grave.





Fonte: Blog do Radialista Danes Lima