Vereador de São João do Jaguaribe é executado a tiros na porta da própria casa

Em setembro, outro vereador foi assassinado na sede da Secretaria de Agricultura do município.





O vereador Francisco Anailde Freire Chaves (PDT) foi executado, nesta terça-feira (27), a tiros na frente da própria casa, em São João do Jaguaribe.





No início da noite, dois homens se aproximaram de Anailde e o executaram com vários tiros de pistola. O vereador foi o mais votado de São João do Jaguaribe e era cabo da Marinha do Brasil, inativo após a diplomação.





Segunda morte





O vereador José Elbio de Almeida Chaves (PPS), também de São João do Jaguaribe, foi assassinado no dia 5 de setembro na sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município.





Fonte: Cearanews7