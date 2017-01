Moradores da Rua Padre Franzone estão sofrendo com a lama e catinga , em virtude de um esgoto a céu aberto na referida via pública. Os moradores solicitam do poder público a solução para o problema, pois não aguentam mais tanta fedentina, lama e mosquitos no local.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: R. Soares