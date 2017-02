Artista sobralense canta com Solange Almeida e faz sucesso nacional em menos de 1 ano de carreira; vídeo

Parceria com ex-vocalista do Aviões do Forró , a música “Tô Limpando Você da Minha Vida”, virou hit nas principais rádios brasileiras em 2016; em 2017, Avine Vinny lança um novo projeto.





Com menos de um ano de carreira solo, o cantor sobralense Avine Vinny já emplaca carreira nacional. Música nos top 10 das rádios brasileiras, parceria com Solange Almeida no hit “Tô Limpando Você da Minha Vida” e participação nos principais programas televisivos do país, foram algumas das conquistas proporcionadas pelo seu sucesso em 2016. Em 2017, ele lança um novo projeto.





Aos 27 anos, o cearense, natural de Sobral, não imaginava que um talento descoberto na igreja aos 13 anos, o levaria a fazer sucesso por todo Brasil. Cantor e compositor, Avine liderou por cinco anos a banda Xé Pop e, há 10 meses, vive uma nova fase adotando o próprio nome como marca. A proposta do cantor sempre foi misturar os estilos musicais que vão do axé music ao forró, passando pelo sertanejo, funk, pop rock, música eletrônica, entre outros, o que resultou no que ele chama de ‘Forró Pop’.





Em 2011, o cantor lançou a música de trabalho que daria um ‘UP’ em sua carreira. “Namorar Escondido” foi eleita pelo público a melhor música do carnaval de 2011, além de ser uma das mais tocadas nas rádios do Brasil e interpretada por artistas renomados. “Conseguimos romper essa barreira de ser uma banda de interior”, afirma Avine.





Com uma média de 25 shows mensais, ficou entre os 10 artistas mais tocados nas rádios do país, em 2016, na categoria ‘forró’ com o hit “Tô Limpando Você da Minha Vida”, parceria com a cantora Solange Almeida. O cantor, que completa 10 meses de carreira solo este ano, vai passar pelos palcos dos maiores pólos carnavalescos do país, em 2017. No mês do carnaval, cidades como Salvador, Recife, Fortaleza e Luis Correia estão em sua rota.





Avine se prepara para lançar, no final de janeiro deste ano, seu próximo trabalho, gravado em Jericoacoara, intitulado “AvInJeri”. O cantor de Sobral levou seu show para dentro de uma das praias mais bonitas e famosas do mundo. O projeto resultou em seu primeiro DVD depois de assumir carreira solo.





Confira mais recente hit do artista:

Fonte: Tribuna do Ceará