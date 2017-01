Astrônomo afirma que colisão de asteroide com a Terra em fevereiro pode ser catastrófica

A Terra poderá destruída em fevereiro de 2017 em decorrência da colisão com o asteroide 2016WF9 que se está se aproximando do nosso planeta , conforme afirmação de um especialista em astronomia ao jornal britânico The Daily Mail .





De acordo com a matéria, a colisão está prevista para acontecer em 16 de fevereiro e vai provocar um enorme tsunami, podendo até acarretar o fim do mundo, conforme o autoproclamado cientista.





O objeto celeste, denominado de 2016WF9, foi descoberto no ano passado. Os cientistas ainda não determinaram se se trata dum asteroide ou de um cometa sem nuvem de poeira.





O diâmetro deste objeto é de um quilômetro. Conforme o astrônomo citado pela Daily Mail,este objeto veio do sistema de Nibiru, planeta hipotético do Sistema Solar, cuja existência ainda não foi comprovada.