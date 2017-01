ATENÇÃO: Corpo celeste não identificado aproxima-se da Terra

Os cientistas da Nasa ainda não conseguiram identificar o objeto que deverá ficar mais próximo da Terra em fevereiro.



Um objeto misterioso ainda não identificado pela Agência Espacial Americana (Nasa) deverá passar pela terra entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Chamado de 2016 WF9, ele foi descoberto pelo projeto Neowise de asteróides e cometas da Agência.



Os estudiosos do caso estimam que o dia que ele estará mais próximo da Terra será em 25 de fevereiro, quando ficará a 51 milhões de quilômetros de distância. Ele pode ter até 1 quilômetro de largura.



Os cientistas da Nasa não conseguiram saber com precisão se é um asteroide ou se é um cometa, pois ele apresenta características de ambos. Essa falta de clareza também significa que o objeto tem uma origem desconhecida.



Segundo os cientistas, o corpo celeste não corre risco de colidir com a Terra e essa nem está entre as preocupações dos estudiosos. Na verdade, eles estão interessados em descobrir o que realmente é o WF9. Por enquanto, só resta observar a tragetória do objeto.



