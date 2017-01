AVIÃO DE PEQUENO PORTE COM PILOTO E TRIPULANTE CAI EM CAMOCIM

Garotinha de apenas sete anos que dormia no apartamento de cima escapou por milagre de Deus





Um pequeno avião caiu por volta das 06h20 desta quarta-feira, 18, na Rua Benjamim Constant, bairro Cruzeiro, aqui em Camocim. Segundo informes colhidas pela polícia, havia poucos minutos que a aeronave tinha decolado do aeroporto Pinto Martins em Camocim e veio a cair, atingindo a lateral de uma casa na dita rua. A aeronave é um Ultraleve fechado de aviação experimental com motor Bombardier de 65 hp.





Ainda de acordo com as informações, o avião pertence a um médico que trabalha aqui em Camocim. O piloto da aeronave foi identificado como Francisco Aurílio de Lima Firmino, 46 anos, natural e residente em Fortaleza, no Conjunto Ceará, era o responsável pela manutenção da aeronave. O tripulante foi identificado como Manoel Alves de Sousa, 52 anos, residente na Fazenda da Volta, em Uruoca.





Não se sabe ainda o que teria motivado a queda do avião, se falha mecânica, do piloto ou das condições do clima.





Quando caiu, a aeronave colidiu na lateral de uma casa e no local dormia uma criança de apenas sete anos. O que salvou a vida da criança foi uma coluna de concreto existente na parede e um guarda-roupas, ambos serviram de proteção. A criança sofreu apenas um pequeno arranhão no rosto, nada sério, e juntamente com seus pais foi levada para a DPC para prestar esclarecimento sobre o que presenciaram.





Piloto e tripulante foram socorridos para o HDMA onde receberam os primeiros atendimentos e foram imediatamente transferidos para Sobral em estado grave.

A Polícia Militar esteve no local e deu apoio aos procedimentos. Outra equipe da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos de sua competência. A Pefoce foi acionada mais um dos peritos teria dito que não seria enviada equipes para o local, já que o caso é de responsabilidade da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).





Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral chegou por volta das 08h50 em Camocim e também se deslocou para o local onde a aeronave caiu, pois havia um vazamento de combustível.