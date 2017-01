"CHUVA" DE BALAS DEIXA DUAS PESSOAS BALEADAS NO BAIRRO PADRE PALHANO, EM SOBRAL

A violência está aterrorizando a população sobralense! Mais duas pessoas foram baleadas na noite desta quinta-feira (19), no bairro Padre Palhano.





Informações dão conta que dois indivíduos passaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo, aproximadamente dez disparos, alvejando duas pessoas que estavam na praça do bairro Padre Palhano.





As vítimas foram socorridos para o Hospital Santa Casa. A PM conseguiu capturar dois indivíduos suspeitos do crime no bairro Dom José. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais. Um dos indivíduos baleado foi identificado por Aloísio.





Mais detalhes a qualquer momento.