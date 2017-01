DENÚNCIA: DOAÇÃO DE TERRENO PÚBLICO EM SOBRAL

Internauta enviou uma denúncia ao Blog, relatando uma possível doação irregular de terreno de propriedade da Prefeitura de Sobral.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta sobre as denúncias.

Confira a denúncia na íntegra:

"Prezado,









Considerando a credibilidade e a audiência do portal de notícias, passo-lhe uma informação importante para a população sobralense. Acredito que a Prefeitura deveria esclarecer tal fato. Veja bem:

O Prefeito Ivo Gomes afirmou, em nota amplamente divulgada, que "No meu governo, ninguém ocupará patrimônios públicos municipais de forma irregular, seja quem for". Pois bem, o que o prefeito diz então do Hospital São Lucas que está sendo construído na Avenida Monsenhor Aluísio, exatamente na rotatória da Policlínica? Pergunto isso porque:









1 – O terreno, que era público, foi doado por Leônidas Cristino, quando ainda era prefeito, para um Instituto que tem como sócio seu irmão Chico Antônio.









2 – A doação na verdade beneficiou outro irmão de Leônidas, o renomado cirurgião Gerardo Cristino, que está construindo seu hospital.

3 – Para completar o pacote, Ivo Gomes nomeia Gerardo, Secretário de Saúde.

Será que, além do beneficio, no mínimo duvidoso, recebido por Gerardo de seu irmão, também não há um choque de interesses quando o Secretário de Saúde do Município é também o proprietário de um grande hospital??? Os interesses de quem ele era representar, do seu empreendimento ou da população de Sobral que precisa de atendimento gratuito?"