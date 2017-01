A cadela foi levada a uma clínica veterinária.

Bradley Hubbard, de 23 anos, foi preso em Pensacola (Flórida, EUA) sob acusação de manter um"relacionamento" sexual com uma cadela pitbull por quatro anos.





O americano foi denunciado por uma mulher com quem dividia um apartamento. Para a polícia, ela afirmou não ter denunciado Bradley antes para que ele não ficasse em apuros com a Justiça. Mas acabou mudando de ideia ao perceber que a situação tinha se agravado no fim do ano passado e que a cadela, chamada Baby Girl, corria risco de vida.

Homem é preso por manter relações sexuais com cadela pitbull (Crédito: Reprodução)

A mulher relatou ter passado a ouvir a pitbull "chorar" sempre que era abusada no quarto de Bradley.





A cadela foi levada a uma clínica veterinária e se mostrou muito agressiva. Exames apontaram lesões genitais.





Com informações de Page Not Found

1a. foto google imagens