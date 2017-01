Homem sai com amante e morre de ereção prolongada em motel

Um homem de 30 anos morreu em um quarto de motel nigeriano "de estresse por ereção prolongada" após ter tomado uma droga do sexo para se relacionar com a amante. Ele era casado e pai de três filhos. Segundo relatórios, o homem se chamava Samson e foi encontrado morto no estado de Delta.





Exames após a morte apontam que ele havia utilizado uma droga sem receita chamada Manpower, que supostamente tem efeitos semelhantes ao Viagra. Tal situação traz muitos perigos e ele acabou sendo vítima de um deles, já que uma fonte afirmou que a causa da morte foi o "estresse por ereção prolongada".





— Depois de ter relações sexuais por um longo tempo, ele não conseguia ejacular e deve ter morrido por causa disso. Ele foi dominado pela droga, era a primeira vez que a tomava.





Segundo a fonte, ele cortejava a mulher, que fugiu após a tragédia, há três meses e, no bar do hotel ele contou seus planos de utilizar a droga para adquirir mais potência sexual. Médicos alertam que ingerir indevidamente este tipo de medicamento é muito perigoso. A prescrição médica é necessária para a utilização de tais remédios.