Manaus tem agora um justiceiro, ele anda de moto, mata bandido e some. Ninguém sabe dizer se é policial ou uma pessoa comum que decidiu imitar os filmes de super heróis. Sábado (6) ele apareceu do nada e trocou tiros com um casal na hora que cometiam assalto em loja e o resultado foi; dois bandidos mortos e outros dois fugiram.

Com informações de portalcm7 e gazetapop