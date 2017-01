LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"!!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia. Sou moradora aqui do residencial Caiçara, estou indignada com tanta sujeira e mau cheiro, trazendo doenças para as crianças que aqui brincam. Moro na quadra 5, bloco 10, bem do lado do centro de convivência, não aguento mais, pois a coleta do lixo não passa por aqui, porque na verdade aqui não é lugar de lixo, mas a culpa é dos próprios moradores dos apartamento de cima. Estou cansada de chamar a atenção desse povo. Solicito a Prefeitura que mande a coleta para cá ou mande fechar isso, por favor."