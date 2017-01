No ultimo dia (30/12) em Ponte Serrada interior de Santa Catarina, durante uma briga de casal, o marido descontrolado ameaçou a esposa com um facão e partiu para cima de um PM que acabou reagindo e atirando no homem que veio a óbito no local.





Fonte: Gazeta PopVídeo YouTube