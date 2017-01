TRAGÉDIA: TIO DO ADOLESCENTE ASSASSINADO NO NOVA CAIÇARA, MORRE ATROPELADO QUANDO SE DIRIGIA PARA O VELÓRIO DO SOBRINHO

Um fato lamentável ocorreu na noite de ontem, dia 08, na CE-362, próximo a localidade do Mumbaba , quando o Sr . José Maria dos Santos Ponte, 46 anos, estava em sua bicicleta com destino à Sobral, para participar do velório do seu sobrinho, Wálisson Justino Pontes, 14 anos, assassinado a tiros na tarde de ontem, quando em dado momento foi atropelado por um veículo não identificado.





Com o forte impacto, o cidadão sofreu várias lesões pelo corpo, sendo socorrido para o hospital Santa Casa, más infelizmente não resistiu e veio a óbito momentos após a morte do seu sobrinho.





O corpo foi recolhido para o IML para os exames de necropsia.





QUE DEUS DÊ FORÇAS PRA TODA FAMÍLIA!!