Pastora evangélica quebra imagem católica e vídeo choca a internet

Na cena, um dos obreiros diz: “Essa obra que foi feita pelas mãos do inimigo agora está sendo quebrada em nome de Jesus”Uma mulher apontada como pastora de uma igreja evangélica aparece em um vídeo que tem chamado atenção na internet. Na cena, é possível vê-la destruíndo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O caso aconteceu em Botucatu, interior de São Paulo, e tem gerado revolta entre os católicos.De acordo com o G1 , o vídeo foi postado no Facebook e posteriormente apagado após a repercussão negativa. Porém, foi salvo e compartilhado por meio do WhatsApp. A gravação foi feita por obreiros, termo usado para identificar os membros da igreja.Enquanto as pessoas gritam orações, a mulher destrói a santa com um martelo. “Oh, senhor, meu Deus pai. Quebra toda a obra contrária. Oh, glória. Seu nome seja glorificado, senhor. Essa obra que foi feita pelas mãos do inimigo agora está sendo quebrada em nome de Jesus”, diz um dos obreiros.