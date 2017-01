Violência deixa 47 pessoas mortas durante o fim de semana

A violência deixou, ao menos, 47 pessoas mortas no fim de semana em todo o Ceará. Um registro PARCIAL das ocorrências registradas entre a última sexta-feira (20) e o começo da madrugada desta segunda (23), aponta 32 casos de homicídios e mais 15 mortes em acidentes de trânsito. O maior número de mortes violentas ocorreu no Interior, com 25 casos.

No Interior, a violência deixou 26 mortas, como em Quiterianópolis, onde um homem de 41 anos foi morto executado a tiros na localidade de Pontal Um.





Na Capital cearense, foram registrados 11 homicídios e um acidente de trânsito fatal. Os crimes de assassinato aconteceram nos bairros Jardim Iracema (2 casos), Alagadiço Novo, Álvaro Weyne, Genibaú, Jangurussu, Conjunto Ceará, Cajazeiras, Montese, Jangurussu e Passaré.





Na Região Metropolitana, foram sete pessoas assassinadas, sendo três casos em Caucaia (no Conjunto São Miguel, Planalto Caucaia e Genipabu), dois em Maracanaú (um no Conjunto Jereissati e outro no bairro Acaracuzinho), além de Horizonte (no bairro Mangueiral) e em Aquiraz (Na localidade Lagoa do Mato).





Sertão





No Interior Norte, foram registrados apenas três casos de homicídios, nos Municípios de Trairi (Distrito de Canaã), Tamboril e em Crateús (localidade de Cacimba do Meio, distrito de Irapuá).





Já no Interior Sul, foram 11 homicídios nos seguintes Municípios: São João do Jaguaribe (na localidade Sítio Várzea Alegre), Missão Velha (duplo homicídio no Sítio Quimami), Aracati (jovem morreu em troca de tiros com a Polícia Militar), Campos Sales (bairro Guarani), Russas (localidade Sítio Melancias), Quixadá (localidade Pote Seco, no Distrito de Riacho Verde), Quiterianópolis (localidade Pontal Um), Mombaça, Morada Nova (Distrito de São João do Aruaru) e em Crato (Distrito de Dom Quintino).





Acidentes





Quinze pessoas morreram em acidentes nos seguintes Municípios: Fortaleza (Capital), Morada Nova, Ipueiras, Irapuan Pinheiro, Tabuleiro do Norte, São Gonçalo do Amarante (dois óbitos), Milagres, Barbalha (dois casos), Tarrafas, Ererê, Guaraciaba do Norte e Quixeramobim, além de um óbito no Hospital Regional do Cariri (HRC)(, em Juazeiro do Norte.