Adolescente é morto e tem cabo introduzido no ânus após suspeita de estuprar a própria irmã de apenas 06 anos

Na madrugada deste último domingo (12) um adolescente de 16 anos foi morto em um terreno localizado na rua Ailton Sena na cidade de Brejo da Madre de Deus (201 km de Recife). De acordo com a Polícia Militar, o adolescente havia sido apreendido sob a acusação de ter tentado estuprar a própria irmã de apenas 06 anos e após ser solto, foi morto com golpes de faca e os assassinos ainda introduziram um cabo de vassoura no ânus do adolescente. O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha na tentativa de identificar os autores do crime.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita