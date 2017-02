Corpo de mulher é encontrado em matagal no Cambeba

Vítima não possuía identificação.

O corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado na manhã desta terça-feira (28), no bairro Cambeba, em Fortaleza. A vítima não foi identificada.





De acordo com informações, um segurança de uma igreja evangélica caminhava pela região, quando avistou o corpo próximo a um matagal. Ele acionou a Polícia, que cercou a área e contatou equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense (Pefoce).





Ainda segundo relatos, a vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos, e não é conhecida na região. De acordo com o perito Leão Júnior, que atendeu à ocorrência, não é possível dizer se a mulher foi morta no local ou se o corpo foi apenas desovado no meio do mato.





A Polícia iniciou as investigações, a fim de identificar os responsáveis pelo crime.