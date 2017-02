FIM DO MUNDO: Sem roupa! Mulher cobra R$ 175 por hora para fazer faxina totalmente nua

Conheça a história da britânica Deni Kirkova, que trabalha em uma empresa na qual é preciso fazer limpeza na casa de clientes naturistas sem usar roupa

A britânica Deni Kirkova lava, passa, cozinha e arruma a casa, só que tem detalhe curioso: ela desenvolve todas essas atividades totalmente nua! É isso mesmo, ela cobra 45 libras (aproximadamente 175 reais) por hora para fazer uma faxina completa na residência sem roupa.

O que chama atenção é que Deni não se considera naturista, nem uma exibicionista louca e se classifica apenas como uma mulher que possui a mente aberta e é fascinada em fazer faxina nua, pois acha surpreendentemente agradável.





Tudo começou quando Deni foi convidada para trabalhar em uma empresa na qual as mulheres limpam a casa de clientes naturistas e, por isso, não podem usar roupa . Em entrevista ao portal britânico “The Sun”, ela conta como foi a experiência na casa do primeiro cliente.





Primeira experiência





Segundo a profissional, o nome do cliente era David e havia muito trabalho a fazer por lá. Ela fala que começou passando roupa e relata que se sentiu relaxada por estar fazendo aquilo pelada .





A doméstica acredita que não existe nada mais bonito do que fazer as coisas sem ter que se preocupar com o que está vestindo. Por isso, se sentiu livre e bastante confortável, pois não havia aventais ou roupas apertadas que, segundo ela, atrapalham na hora de desempenhar as funções domésticas .





Depois de passar, varreu os quartos, limpou o box do banheiro e esfregou o chão da cozinha, nessa hora teve a sensação de ser uma versão nua da “Cinderela”.





“Quando fui limpar os vidros do banheiro eu me senti em casa. Também achei que era muito atrevida e me perguntei se isso daria certo em minha própria casa . Pensei em como meu parceiro ia se sentir me vendo limpando despreocupadamente os cômodos sem roupa”, afirma.

Foco na limpeza





A idealizadora desse projeto é Laura Smith, e ela fala, também ao “The Sun”, que não imaginava que essa ideia se tornaria tão popular.





Ela explica que os principais requisitos para quem quer trabalhar nesse ramo são se sentir confortável sem roupa e saber fazer uma limpeza. Não há nenhum pré-requisito relacionado ao corpo ou à aparência .





“Alguns clientes pedem coisas diferentes, mas lembramos eles que somos uma empresa de limpeza e não oferecemos um show”, afirma Laura. Os clientes são proibidos de tocar ou fazer insinuações às mulheres que vão fazer a faxina. A ideia é ser algo focado em clientes naturistas e não uma empresa que realiza fantasias sexuais.





Fonte: Ig