Homem é atingido por roda de carreta e sobrevive, em Minas Gerais; vídeo

Um homem foi atingido por uma roda que soltou de uma carreta na BR-381, no bairro de Iguaçu, em Ipatinga, Minas Gerais. Ele caminhava pela calçada da Rua Calcedônia, que margeia a rodovia, quando o pneu de um dos eixos se soltou e atingiu a cabeça dele. Roberto Carlos Fernandes, de 50 anos, teve fraturas na cabeça e no tórax, mas seu estado de saúde é estável. O caso ocorreu na última sexta-feira, mas o vídeo do acidente começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira.





As imagens, feitas por uma câmera de segurança da Rua Calcedônia, mostram o momento exato em que Roberto é atingido pela roda. Ele estava de costas e é jogado para frente com o forte impacto. O vídeo também mostra o socorro prestado por pessoas que andavam pelo local. Um motorista que passava de carro pelo local também parou para ajudar. A filha de Roberto, Caroline, é a mulher que aparece nas imagens ao lado dele. Segundo ela, só foi possível ouvir uma forte buzina antes de ver o pai cair.





- Estávamos voltando para casa quando ouvi uma buzina e olhei, mas não vi nada. De repente, a buzina ficou mais forte e, quando percebi, a roda já estava em cima do meu pai. Foi um baque para mim porque do nada ele caiu - contou.





Ainda de acordo com Caroline, Roberto acordou na ambulância, a caminho do hospital, relatando muita dor de cabeça.





- Ele acordou e dizia que estava com muita dor de cabeça. No hospital, medicaram logo ele. Meu pai chegou com fraturas na cabeça e tórax e está sendo medicado. Ele já está no quarto e recobrou a consciência, mas precisamos explicar o que aconteceu. Ele achou que tinha caído. Quando viu o vídeo, ficou sem acreditar - disse.





Roberto Carlos continua internado no Hospital Márcio Cunha e não tem previsão de alta. No entanto, o estado de saúde dele é considerado estável. No local do acidente foi apreendido o pneu.

