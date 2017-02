INACREDITÁVEL: Funcionário da Cagece é assaltado por deficiente visual e homem sem perna

O funcionário perdeu a mochila e o celular para a dupla de assaltantes. Caso aconteceu no Conjunto Ceará.

Um caso inusitado chamou a atenção dos moradores do Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Dois homens assaltaram um funcionário da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) que realizava trabalho em rua do bairro. Ambos são deficientes: um tem apenas uma perna e o outro tem apenas um olho.





A vítima teve a mochila e o aparelho celular roubados. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver que um dos assaltantes, o que fica na moto, enquanto o outro pratica o ato, não tem uma perna. De acordo com moradores do local, o outro da dupla teria perdido um olho há alguns anos depois de ser atingido por um tiro.





Os ladrões até o momento ainda não foram identificados pela Polícia.





Há cerca de um mês, o programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, mostrou outro caso que chamou a atenção: um ladrão com somente uma perna, que praticava assaltos com muletas. Imagens de uma câmera de segurança instalada próxima ao local flagraram o deficiente físico praticando assalto a um homem que estava sentado na calçada. O caso aconteceu no último dia 8 de janeiro.





Veja o vídeo gravado por câmeras de segurança:





Com informações do portal Tribuna do Ceará