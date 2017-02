MAIS UM CASAL É PRESO ACUSADO DE ASSALTO EM SOBRAL

Na manhã de hoje, 01, um casal pilotando uma motocicleta de cor preta e de posse de uma arma de fogo, realizou um assalto na Avenida Ermírio de Moraes no Bairro Domingos Olímpio, empreendendo fuga para o bairro Padre Palhano.





Logo após o assalto, as Equipes RAIO 02 com o apoio da VTR 011, realizavam diligências no bairro Padre Palhano, quando foi visto a motocicleta utilizada pelo casal em uma residência.





Após busca domiciliar, o casal foi encontrado, junto com um revólver calibre 32 com duas munições intactas, além de vários aparelhos celulares que foram tomados de assalto.





O casal foi identificado como Luciano Nunes Sales Júnior, 19 anos e Naiara da Silva Gomes, 18 anos, natural de Sobral.





Todo material apreendido e os suspeitos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos legais.