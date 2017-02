Presa quadrilha que planejava sequestro de família em Itarema

A quadrilha planejava sequestrar a família do gerente de uma agência bancária.

A Polícia Militar prendeu seis pessoas na noite deste sábado (11), suspeitas de planejar um ataque a um banco no município de Itarema, 204 km de Fortaleza. A quadrilha ainda pretendia sequestrar a família do gerente da agência bancária.





De acordo com a Polícia Civil, o plano dos acusados seria sequestrar a filha e a esposa do gerente, em seguida eles exigiriam certa quantia em dinheiro para libertá-las. Ainda segundo o órgão, grupo também se organizava para para assaltar estabelecimentos comerciais da cidade.





Após denúncias anônimas, os policiais foram até uma residência localizada na Av. João Batista Rios, e encontraram uma motocicleta, de modelo Bros, cor branca, roubada no local. No imóvel foram detidos: Francisco Leonardo de Souza Cavalcante; Gabriel Souza do Nascimento; Roberto Magno Alencar Ribeiro; Rafael da Silva Ximenes de Paiva; Francisco Cleitiano da Silva; além de outro suspeito identificado apenas como Ítalo.





As investigações continuaram no interior da residência, onde foram apreendidos um revólver de calibre 38, uma pistola calibre 380, além do aparelho celular de Gabriel Souza. A partir do recolhimento deste aparelho, os agentes identificaram várias mensagens enviadas através de um aplicativo que revelaram os planos da quadrilha.





Segundo informações passadas pela Polícia Civil, o material encontrado na residência revelou que eles pretendiam sequestrar a família do gerente, em seguida exigiram que ele abrisse o cofre da agência bancária. As mensagens também mostraram que os criminosos planejavam praticar assaltos em vários estabelecimentos comerciais do município de Itarema.





O grupo criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Fortaleza, no bairro de Fátima.