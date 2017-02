TERROR EM SOBRAL: Criminosos invadem casa e amarram empresário sobralense!

Empresário sobralense tem casa invadida por bandidos, que o amarraram e o torturaram.

No início da noite desta quinta-feira (9), por volta das 20h, três bandidos armados com armas de fogo invadiram a residência de um empresário na Fazenda Marrecas, amarraram e torturam a vítima. Os bandidos fizeram um verdadeiro arrastão no interior da casa, roubando celulares, jóias, dinheiro, TV e outros objetos.





As informações dão conta que dentro da residência estava o empresário e sua esposa, que foram submetidos a tortura física e psicológica. Os indivíduos desferiram várias coronhadas de revólver contra as vítimas.





Os bandidos fugiram em rumo ignorado. Várias viaturas da Polícia estão realizando diligências na tentativa de localizar e prender os indivíduos.



O empresário trabalha no ramo de tintas.





Mais detalhes a qualquer momento.