VÍDEO: BANDIDOS EXPLODEM CARRO FORTE NA DIVISA DO CEARÁ COM RIO GRANDE DO NORTE

Na localidade de Cacimba Funda entre Icapuí e Aracatí, na BR 304, na divisa do Ceará com Rio Grande do Norte, uma quadrilha de assaltantes armada de fuzis interceptaram um carro forte e o explodiram. Segundo informações, o veículo havia saído de Mossoró com destino a Fortaleza. Equipes dos bombeiros foram acionadas para conter as chamas, bem como a equipe da DRF se encontra no local realizando as primeiras investigações. Segundo informações, até o momento não há feridos no local.





O fato aconteceu na noite de ontem (20).