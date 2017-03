BALA E SANGUE EM SOBRAL: JOVEM É ALVEJADO A BALA NA AV. JOHN SANFORD

Policiais militares do Ronda do Quarteirão foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida John Sanford, bairro do Junco, em frente o Hospital Regional Norte, por volta das 3h desta segunda-feira (27). Quando os policiais chegaram no local, encontraram um homem baleado. A vítima foi identificada como Vitor Nascimento da Silva, 21 anos, segundo a vítima relatou, estava bebendo no residencial Nova Caiçara e, quando se deslocava para sua residência no bairro Sumaré, foi abordado por dois elementos em uma motocicleta, que desferiram vários tiros na vítima, alvejando-a com dois tiros, um tiro na perna e outro no braço. Os PMs socorreram a vítima para o HRN, onde se encontra se recebendo atendimento médico.