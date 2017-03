BANDIDO PERICULOSO FOGE DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL!

O assaltante de nome Francisco Orilano do Nascimento, vulgo "Belon, baleado na noite de sábado (18), por moradores do distrito de Sapó, distante 10 quilômetros da cidade de Santana do Acaraú, durante um assalto a uma lanchonete, estava internado no hospital Santa Casa de Sobral, algemado e com escolta policial, mas na manhã desta quarta-feira (22), ele conseguiu fugir da referida unidade de saúde.





Por volta das 10h30min, a Polícia Militar estava na CE 178, próximo a entrada para a comunidade de São Bento e deu sinal de parada para uma van, que faz o transporte de passageiros de Sobral a Santana do Acaraú, ao perceber a presença da polícia, um dos passageiros pulou pela janela do veículo em movimento e fugiu pelo matagal.





A polícia efetuou disparos, mas ele conseguiu fugir. O passageiro que pulou da topic era Belon, que havia fugido da Santa Casa e voltava para Santana do Acaraú como se nada tivesse acontecido.





Várias viaturas da polícia militar foram acionadas, inclusive a aeronave do CIOPAER, mas at é o fechamento dessa edição, o assaltante não tinha sido preso.