Batalhão de Choque faz varredura nas celas da CPPL 3 e localiza quatro túneis

Quatro túneis foram descobertos nas dependências da Casa de Privação Provisória da Liberdade Professor Jucá Neto, a CPPL 3, placo de uma fuga ocorrida no último fim de semana. As escavações foram localizadas durante uma operação varredura realizada pela tropa do Batalhão de Polícia de Choque na manhã desta terça-feira (14).





Onze presos conseguiram escapar daquela unidade por um dos quatro túneis escavados nas últimas semanas pelos detentos de três Vivências (galerias de celas). Destes, apenas um foi recapturado pela Polícia. Os demais ainda estão sendo caçados na Grande Fortaleza.





A operação foi realizada pela tropa da Companhia de Controle de Distúrbios Civis (CDC), pertencente ao BPChoque, e foi acompanhada por um representante do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará. Os detentos foram retirados das celas e galerias e levados todos para uma quadra, onde permaneceram sob vigilância policial enquanto outros PM e agentes penitenciários faziam um “pente-fino” nas celas e galerias.





Fugitivos





Seguem foragidos os seguintes presos: Antônio Claudemir Araújo da Silva, Eduardo Nascimento, Jordson da Conceição, Lucas Wesley Chaves Costa, Paulo Henrique da Silva Lourenço, Bruno Leonardo Martins da Silva, Francisco das Chagas Alves de Araújo, Kauê Ferreira Sales Barbosa, Marcondes de Almeida Ezequiel, Renato de Paiva Aguiar e Ricardo Régis Moura Bezerra Júnior.