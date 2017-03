Cantor é acusado de asfixiar e agredir ex-namorada com socos

A situação é tão grave que a moça pediu medida protetiva contra Ivo Mozart.

Episódio envolvendo Ivo Mozart e Talita Alves foi registrado na delegacia da mulher de Pirituba, São Paulo.





O cantor Ivo Mozart, dono de sucessos como 'Vagalumes', da trilha sonora da novela global 'Sangue Bom' está sendo acusado de agredir a ex-namorada, Talita Alves. Segundo informações do colunista Leo Dias, o caso é antigo, de abril do ano passado, mas veio à tona recentemente.





O Boletim de Ocorrência foi registrado na 9ª delegacia da mulher de Pirituba, em São Paulo e dava detalhes sobre o casal, que estava junto há um ano. No relato, constam pelo menos duas agressões comprovadas com fotos, conversas, testemunhas e laudo do IML, como: um braço contundido, empurrões, rasgão na região do bumbum e soco na boca. A moça informou que também foi asfixiada por esganadura, causa do fim do namoro entre eles.





A situação é tão grave que a moça pediu medida protetiva contra Ivo, que deve permanecer a 300 metros de distância dela e não fazer qualquer contato. A assessoria do cantor não falou sobre o assunto.





O processo corre no Fórum da Barra Funda.