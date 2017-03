Decepcionado com a política, delegado Cavalcante retorna à Polícia Civil

O ex-deputado estadual foi nomeado para comandar a Delegacia Regional de Baturité e promete caçar bandidos no Maciço.

O ex-deputado estadual, Delegado Cavalcante, está de volta ao cenário policial do Ceará. Após dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado, e sua recente passagem meteórica no cargo de secretário da Segurança Pública de Pacajus, o delegado foi nomeado agora titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité (a 83Km de Fortaleza).





Ele tem 25 anos de atividade na instituição e, antes de migrar para o mundo da política, foi um dos principais delegados do estado a enfrentar o crime organizado quando esteve à frente da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). No comando daquela Especializada, desarticulou diversas quadrilhas de assaltantes de bancos e carros, fortes, de estelionatários (golpistas) e latrocidas.





No comando da DRF, Cavalcante desmontou, junto com a delegada Alexandra Medeiros, sua cunhada, uma quadrilha que ficou conhecida como a “Gangue do Malote”, grupo criminoso que roubava malotes bancárias e faziam a lavagem de cheques.





Essa “lavagem” era um processo químico em que os dados preenchidos acabavam sendo apagados. Em seguida, os criminosos preenchiam novamente os talonários com altos valores e depositavam em contas bancárias abertas em nome de “laranjas”. A quadrilha tinha como líder o radialista Wellington Braga.





Nomeado





Cavalcante assume o comando da Delegacia Regional de Baturité em substituição ao jovem delegado Joel Morais, que estava no cargo desde dezembro do ano passado. A nomeação saiu no último dia 13.





A Delegacia Regional de Baturité tem jurisdição nos seguintes Municípios: Baturité (sede), Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro