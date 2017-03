Duas mulheres são assasinadas no Cariri em 48 horas. No ano, já são 33 casos no Ceará

Em menos de 48 horas, duas mulheres foram brutalmente assassinadas na Região do Cariri (Sul do estado). Com os dois recentes registros, subiu para 33 o número de mulheres mortas, neste ano, no Ceará em menos de três meses.





O primeiro crime ocorreu no Município de Jati (a 539Km de Fortaleza), quando uma dona de casa foi assassinada friamente com tiros na cabeça na presença da filha. As duas foram obrigadas a ficar de joelhos pelos assassinos.

Geovane dos Santos: preso após matar a esposa, em Barbalha FOTO: site miséria.com

O fato aconteceu na noite de segunda-feira passada (20), na localidade Fazenda Baixa Grande, na zona rural de Jati. Segundo a Polícia, o crime foi praticado por dois homens, prováveis pistoleiros, que chegaram no local perguntando pelo dono da propriedade rural. Como não o encontraram, decidiram matar a mulher dele e tornar a filha testemunha da execução sumária da própria mãe.





Antes de atirar na cabeça de Marlene Maria da Silva, 52 anos, os criminosos obrigaram a mulher e a filha a rezar uma oração. Depois do crime, desapareceram sem deixar pistas.





Outro caso





Já na manhã desta quarta-feira (22), um crime de morte deixou perplexos e revoltados os moradores da Rua P-9 do bairro Bela Vista, na periferia da cidade de Barbalha (a 538Km de Fortaleza). Uma mulher de 38 anos, foi assassinada a pauladas enquanto dormia na cama do casal.





O assassino foi o próprio esposo da vítima, o pedreiro Geovane Antônio dos Santos, 31 anos, que fugiu logo após o crime. Contudo, já no fim da tarde de quinta-feira ele acabou preso pela Polícia na cidade de Jardim (a 574Km da Capital). Na delegacia, o suspeito confessou o crime e disse que matou a mulher porque estava noutro quarto dormindo com um amante.





Veja, a seguir, a lista completa dos casos de assassinatos de mulheres no Ceará em 2017:





JANEIRO





1 – (03/01) – Ana Cleide Albuquerque (facadas) – Sede (VARJOTA)





2 – (03/01) – Emanuela Ramos de Oliveira (bala) – Rua Maranguape/Bom Jardim (CAPITAL)





3 – (11/01) – Geysa Araújo de Menezes (facadas) – Sede (NOVA RUSSAS)





4 – (13/01) – Paloma Cristina Pereira Nunes (bala) – Bairro Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)





5 – (13/01) – Juliane Mairle da Silva (bala) – Bairro Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)





6 – (18/01) – Maria Jeziane Pinheiro de Menezes (facadas) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





7 – (20/01) – Margarida da Costa Matos (outros meios) – Av. Sen. Fernandes Távora/Genibaú (CAPITAL)





8 – (21.01) – Rosângela Rodrigues do Nascimento (bala) – R. Desembargador Praxedes/Montese (CAPITAL)





9 – (21/01) – Carleane Rodrigues da Silva (bala) – Rua Rio Araguaia/Jardim Iracema (CAPITAL)





10 – (31/01) – Geralda Gonçalves de Sousa (outros meios) – (AQUIRAZ)













FEVEREIRO





11 – (01/02) – Socorro Gomes Ferreira (esganada) – Sede (QUIXADÁ)





12 – (05/02) – Vítima não identificada (bala) – Rua Luminosa/Granja Portugal (CAPITAL)





13 – (07/02) – Maria Luzanira de Sousa (outros meios) – Sede (MISSÃO VELHA)





14 – (07/02) – Rita Maria Ferreira dos Santos (bala) – Localidade Sítio Campestre (FORTIM)





15 – (18/02) – Vítima não identificada (bala) – Distrito Sucesso (QUIXERÉ)





16 – (19/02) – Francisca Maiara Diógenes Peixoto Borges (bala) – (ALTO SANTO)





17 – (20/02) – Vladna Dimara Araujo Silva (bala) – (JAGUARUANA)





18 – (20/02) – Luzirene da Conceição Rocha (bala) – Av. Perimetral/José Walter (CAPITAL)





19 – (20/02) – Valdirene Nascimento Ribeiro (bala) – R. Sargento Barbosa/Bom Jardim (CAPITAL)





20 – (21/02) – Jucely Alves Arrais (bala) – Zona Rural (AIUABA)





21 – (21/02) – Vítima não identificada (bala) – R. do Patrocínio/B. Pedreiras (CAUCAIA)





MARÇO





22 – (03/03) Maria Duarte de Freitas (faca) – Sede (PARACURU)





23 – (04/03) – Francisca Elivânia Cândido (outros meios) – (MAURITI)





24 – (05/03) – Ana Carolina Rodrigues dos Santos (bala) – R. Ayrton Senna/Jangurussu (CAPITAL)





25 – (05/03) – Irene Ferreira Pinto (faca) – Sede (TRAIRI)





26 – (07/03) – Paula Raiane Gomes da Silva (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)





27 – (09/03) – Sandra Goretti Justino de Lima (bala) – Rua Geraldo Barbosa/Bom Jardim (CAPITAL)





28 – (08/03) – Regivânia Lima Almeida (faca) – Messejana (CAPITAL)





29 – (11/03) – Anathaxa Herlânia Lessa de Lima (bala) – Rua José Pereira de Abreu (MARANGUAPE)





30 – (13/03) – Francineide Diógenes Pinheiro (outros meios) – Conjunto Jereisssati II (MARACANAÚ)





31 – (15/03) – Sem identificação (faca) – Avenida Gov. Raul Barbosa/Aerolândia (CAPITAL))





32 – (20/03) – Marlene Maria da Silva (bala) – Sítio Baixa Grande (JATI)





33 – (22/03) – Ana Iracélia dos Santos (pauladas) – Bairro Bela Vista (BARBALHA)