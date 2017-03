LAMENTÁVEL: Ceará tem primeira morte confirmada por chikungunya

Vítima era uma mulher e residia no Álvaro Weyne, em Fortaleza.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) confirmou nesta segunda-feira (14) a primeira morte por febre Chikungunya no Ceará em 2017. O óbito ocorreu no dia 20 de janeiro em Fortaleza. A vítima era mulher, tinha 66 anos e residia no bairro Álvaro Weyne, segundo dados do órgão.





De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os bairros de Fortaleza com maior incidência da doença são: Mondubim (73), Serrinha (58), Itaperi (46), Maraponga (44), Antônio Bezerra (41) e Quintino Cunha (33).





Segundo a Sesa, até o momento foram diagnosticados 661 casos da doença em todo o estado. A capital é a cidade com o maior número de vítimas, com 367 pessoas infectadas pela enfermidade.





Depois de Fortaleza, Pentecoste e Baturité seguem como as cidades cearenses com maior número de ocorrências da chikungunya, com 110 e 106 registros da doença, respectivamente. No total, 20 municípios do Ceará registraram casos da febre.