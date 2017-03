MATANÇA SEM FIM: Em apenas dois anos, 56 agentes da Segurança Pública foram assassinados no estado do Ceará

Subiu para 56 o número de agentes da Segurança Pública mortos no Ceará em apenas dois anos e três meses. Entre janeiro de 2015 e março de 2017, 40 policiais militares, sete policiais civis (inspetores e escrivães), três agentes penitenciários, dois policiais rodoviários federais, dois guardas municipais, um delegado da Polícia Civil e um bombeiro militar foram assassinados.





Em 2015, 15 agentes da Segurança Pública foram assassinados no Ceará, sendo 10 PMs e cinco policiais civis.





Já em 2016, considerado o pior ano em relação a mortes de profissionais do setor, nada menos, que 34 agentes foram executados, sendo 26 PMs, três agentes penitenciários, dois policiais civis, dois policiais rodoviários federais (um aposentado e outro da ativa) e um delegado da Polícia Civil.





Neste ano de 2017, em apenas dois meses e meio, já foram assassinados quatro PMs, dois guardas municipais e um bombeiro militar da Reserva Remunerada.





Bombeiro





O caso mais recente aconteceu nesta quarta-feira (22), quando um bombeiro militar da Reserva Remunerada acabou morto, a tiros, nas proximidades de sua residência, no bairro Conjunto Jereisssati II, no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Tratava-se do subtenente BM Francisco Luciano Ferreira Gadelha. Ele foi atingido com tiros no peito disparados por um bandido que acabou fugindo e levando como refém uma filha do militar com quem havia tido um relacionamento.





O criminoso, que agora está sendo caçado pela Polícia, já aparecia na lista dos bandidos mais procurados” do Ceará, postado no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). Trata-se do traficante e assaltante Jangledson de Oliveira, o “Ném”, considerado de altíssima periculosidade e que comandava o tráfico de drogas no Município do Eusébio.





Com a morte de vários parceiros, e uma caçada implacável da Polícia em torno dele, “Ném” decidiu fugir para o Rio Grande do Norte, onde também passou a traficar drogas e teve prisão decretada. Foragido de dois estados, o bandido, no entanto, vinha constantemente ao Ceará em busca de reatar a relação com uma jovem identificada como Vanessa, filha do subtenente do Corpo de Bombeiros.





Na tarde de ontem, “Ném” reapareceu armado e na companhia de outros bandidos, na casa do militar. Ele seqüestrou Vanessa e o filho. O subtenente tentou impedir e acabou sendo baleado e morto.





Veja agora, a lista dos agentes da Segurança Pública mortos em 2015 e 2016 no Ceará:





2015





01 (14.01) – SAMUEL RODRIGUES TABOSA, soldado da PM, morto em tentativa de assalto na porta de casa, no Conjunto Prefeito José Walter.





02 (28.01) – TONY ÍTALO LIMA PINHEIRO, inspetor da Polícia Civil, baleado em uma tentativa de assalto na Rua Monsenhor Salazar, no bairro São João do Tauape. Morreu três dias depois.





03 (02.03) – SELBIANO FREIRE BARROSO, soldado PM morto em um assalto nas dependências de um cartório no bairro Maraponga.





04 (08.06) – ANTÔNIO MÁRCIO RIOS DE SOUSA, inspetor da Polícia Civil, morto a tiros por bandidos durante assalto a uma lan house no bairro Monte Castelo , em Fortaleza.2





05 (12.06) – MARIA GORETE DE OLIVEIRA, inspetora da Polícia Civil, assassinada a tiros por um assaltante na Avenida José Leon, no bairro Parque Manibura.





06 (24.06) – DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, soldado PM, assassinado por bandidos na Rua Riacho Doce, no bairro Mondubim. Caso sob investigação





07 (31.07) - JESSÉ DE MOURA FREIRE NETO, subtenente PM assassinado durante uma tentativa de assalto no Centro de Fortaleza.





08 (03.08) – LUCIANO TAVARES SIMÕES, sargento PM, 64 anos, da Reserva, assassinado e tem o corpo carbonizado na cidade de Russas.





09 (14.08) – CÍCERO SOARES, soldado PM, faleceu em decorrência de tiros sofridos aos reagir a um assalto em um supermercado na cidade de Barbalha, no dia 4.8.2015





10 (29.08) – JOÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO, ex-sargento PM, conhecido por “Joãozinho Catanã”, assassinado, a tiros, na porta de sua casa, no bairro Dom Lustosa. A Polícia suspeita de vingança. Ele era suspeito de chefiar uma milícia ligadas à vigilância clandestina.





11 (08.09) – LUÍS GOMES PLÁCIDO, 54 anos, sargento da Reserva da PM assassinado a golpes de faca em um suposto crime passional na localidade de Garrote, no Município de CAUCAIA. O acusado, Fernando Antônio Sousa Dias, preso em flagrante.





12 (08.10) PAULO ROBERTO COSME BEZERRA, 44 anos, escrivão da Polícia Civil do Ceará, lotado na Delegacia Municipal de Pacajus, foi assassinado, a tiros, quando se encontrava em um restaurante na Avenida Washington Soares, no bairro Messejana. Suposta pistolagem.





13 (11.11) – VALTEMBERG CHAVES SERPA, Soldado da Polícia Militar, destacado no 16º BPM (Messejana), foi morto, com um tiro na cabeça, durante uma tentativa de assalto no campo da Uniclinic, no bairro Lagoa Redonda.





14 (14.11) – JOSÉ MARQUES FERREIRA, Cabo da PM, destacado no Tribunal de Justiça do Estado, tentou intervir no assalto a uma agência lotérica e foi morto a tiros. Crime ocorreu na Avenida Lineu Machado, no bairro João XXIII, em Fortaleza.





15 (31.12) – ANTÔNIO ROBÉRIO DE OLIVEIRA, Policial civil do Distrito Federal, cearense. Foi assassinado, a tiros, ao reagir a um assalto em BEBERIBE, onde passava férias com a família. Bandidos atiraram contra o agente.





2016





01 (07.01) – HUDSON DANILO DE OLIVEIRA, policial militar, soldado PM, baleado por assaltantes durante uma ocorrência de roubo em uma fazenda na zona rural de Jaguaretama.





02 (19.01) – BENEDITO GOMES ASSUNÇÃO, subtenente PM baleado e morto durante uma briga de trânsito na cidade de Juazeiro do Norte. Dois suspeitos do crime foram presos.





03 (28.01) – JOSÉ EUDES DA SILVA MONTE, policial militar, na graduação de sargento PM, morto a tiros durante assalto a um coletivo no bairro Conjunto Ceará.





04 (12.02) – AUGUSTO HERBERT FÉLIX, policial militar, destacado no BPRaio, morto numa tentativa de assalto na Travessa Santo Amaro, no bairro Pici.





05 (19.02) – CARLOS HERBÊNIO ALMEIDA BEZERRA, subtenente, comandante do Destacamento da PM na cidade de Jaguaretama. Morto por bandidos quando fazia cooper.





06 (06.04) – ÁLISSON PAULINELLI MEDEIROS DE MENDONÇA, policial civil (inspetor), assassinado por bandidos durante uma tentativa de assalto no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Ele matou um dos ladrões.





07 (18.04) – FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA, policial militar, subtenente da PM, morto a tiros durante assalto dentro da agência do Bradesco de Pacajus.





08 (24.04) – MARCELO ANDRADE VIANA, policial militar (soldado), destacado na Cavalaria, estava em Licença para Tratamento de Saúde (LTS), morreu numa troca de tiros com colegas de farda, na Barra do Ceará. Atirava no portão da casa da ex-esposa e reagiu na chegada de uma patrulha do Ronda do Quarteirão. Morte considerada suspeita.





09 (07.05) – ANTÔNIO ANDERSON DO NASCIMENTO, 25, soldado destacado em Alcântaras, foi morto, a tiros, na cidade de Sobral, ao tentar evitar um homicídio no bairro Sinhá Sabóia.





10 (08.05) – JOSÉ ROBERTO LEMOS - policial militar (soldado PM), destacado no BPRAIO da cidade de Juazeiro do Norte, morto numa troca de tiros com traficantes em um bar no bairro Aparecida, na periferia da cidade de Campos Sales.





11 (23.05) – EVANDRO ALVES RAMOS, Soldado da Reserva Remunerada da Polícia Militar, baleado e morto durante um jogo de baralho em um bar na Rua Professora Maria Clara, no bairro Jardim Iracema.





12 (10.6) – JOSÉ FARIAS DO NASCIMENTO – Sargento da Reserva da PM, morto a tiros ao entrar em uma loja situada no bairro Santa Teresa, na cidade de Juazeiro do Norte.





13 (30.06) – FRANCISCO GUANABARA FILHO – Sargento da Ativa da PM, destacado no 9º BPM, em Quixadá, morto s tiros de fuzil no Distrito de Juatama, por volta das 17h30, por uma quadrilha que planejava atacar um carro-forte. Ele fazia parte de uma patrulha da FTA.





14 (30.06) – ANTÔNIO JOEL DE OLIVEIRA PINTO – Cabo da Ativa da PM, destacado no 9º BPM, em Quixadá, morto s tiros de fuzil no Distrito de Juatama, por volta das 17h30, por uma quadrilha que planejava atacar um carro-forte. Ele fazia parte de uma patrulha da FTA.





15 (30.06) – ANTÔNIO ALVES FILHO – Soldado da Ativa da PM, destacado no 9º BPM, em Quixadá, morto s tiros de fuzil no Distrito de Juatama, por volta das 17h30, por uma quadrilha que planejava atacar um carro-forte. Ele fazia parte de uma patrulha da FTA.





16 (1.07) – MARCOS PAULO ANDRADE DA ROCHA – Subtenente, afastado das funções, morto a tiros dentro de um bar no bairro Conjunto Palmeiras, por uma dupla que fugiu de moto.





17 (2.07) – ANDRÉ NOGUEIRA PIRES – Agente penitenciário assassinado por um assaltante na Rua Jorge Dummar, no bairro Jardim América, em Fortaleza. Teve sua arma roubada, o que caracterizou o crime de latrocínio.





18 (15.7) – FRANCISCO MOÉSIO PINHEIRO BARBOSA – Sargento da reservada Remunerada da PM, baleado numa tentativa de assalto no bairro Carrapicho, em Caucaia.





19 (2.8) – JOSILEUDO LEITE DA SILVA – Agente penitenciário morto por assaltantes ao tentar impedir uma “chegadinha” bancária na porta da agência do Bradesco, na esquina das ruas Major Facundo e Senador Alencar, no Centro de Fortaleza.





20 (04.8) – FRANCISCO EDNARDO MENEZES DE SOUSA – 1º Sargento da Ativa da PM, destacado no Batalhão de Eventos (BPE), morto na porta de casa, na Rua Isaías Pereira, bairro Maraponga, em Fortaleza, durante uma tentativa de roubo seguida de tiroteio. Um dos bandidos também morreu – FRANCISCO ANDERSON NUNES BRANDÃO, 26 anos. A esposa do PM ficou ferida com um tiro na perna.





21 – (12.8) – SAMUEL DAVID NOGUEIRA MORAIS – Soldado da Ativa da Polícia Militar, Destacado no Ronda do Quarteirão (Conjunto Ceará/Capital), foi baleado e morto por assaltantes (na presença do filho de 5 anos), numa abordagem na Rua Araripe Prata, no bairro Parangaba. Ladrões roubaram o carro e a arma da vítima (latrocínio).





22 – (20.8) – JOSÉ CLÁUDIO NOGUEIRA – Inspetor da Polícia Civil, lotado na Delegacia Regional de Senador Pompeu, 51 anos, morto a tiros por pistoleiros na CE-156, na localidade de Inharé, na zona rural. Vítima atingida por vários tiros dentro de seu carro.





23 – (08.9) – JOSÉ ADAÍLSON FERREIRA DO NASCIMENTO, 68 anos, sargento da Reserva da PM, assassinado durante um assalto na localidade de Felipa de Cima, na zona rural do Município de Morada Nova. Foi atingido por três tiros.





24 – (14.10) – MARCOS PAULO LIRA RIBEIRO, 32 anos, 1º Tenente da Polícia Militar, subcomandante da 1ª Companhia do 5º BPM (Centro), foi assassinado por bandidos durante um assalto a uma loja de celulares no bairro Jardim América, na Capital.





25 – (4.11) – FÁBIO ROMEU MORAIS DE LIMA, 30 anos, cabo da PM, destacado na 4ª Companhia do 1º BPM, na cidade de Limoeiro do Norte. Foi morto de serviço quando sua patrulha foi prender uma quadrilha que iria arrombar a Loja Zenir, em Limoeiro. Cinco bandidos também foram mortos.





26 – (6.11) – LEOMAR SARAIVA DE AQUINO, 73 anos, policial rodoviário federal aposentado, morto a tiros em uma tentativa de assalto em sua residência, na Rua Jamacaru, Conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.





27 – (11.11) – CARLOS ALBERTO RIBEIRO GOMES, 54 anos, policial militar (soldado), que estava afastado das funções, assassinado a tiros, dentro de seu veículo, na Rua Antônio Gonçalves, no bairro Parque Leblon, no Município de Caucaia, na RMF.





28 – (12.11) – GILMAR DE ALMEIDA QUEIROZ, 36 anos, soldado da PM, lotado na 2ª Companhia do 8º BPCom (Ronda do Quarteirão), assassinado a tiros, na porta de casa, na cidade de Horizonte, numa tentativa de assalto.





29 – (15.11) – GEORGE DE SOUSA E SILVA, 40 anos, sargento da Polícia Militar, da Ativa, morto de serviço na Casa do Albergado da cidade de Sobral. Foi atingido por vários tiros.





30 – (15.11) – AUDÍZIO FERREIRA SANTIAGO, 57 anos, delegado da Polícia Civil, morto por assaltantes no bairro Maraponga. Foi atingido com um tiro no rosto durante assalto.





31 – (19.11) – PAULO ROLNEY VIDAL, 37 anos, policial rodoviário federal, assassinado, a tiros, por assaltantes na Capital. Crime ocorreu na Rua Coronel Solon, no Bairro de Fátima. Dois bandidos trocaram tiros com o policial e também foram feridos e presos.





32 – (25.11) – REGINALDO SOARES DA SILVA, 34 anos, agente penitenciário, pertencente ao GAP (Grupo de Apoio Penitenciário), morto a tiros na porta de casa, na Rua Generosa, em um condomínio no bairro BOM JARDIM.





33 – (8.12) – NEUTON TORRES DE ARRUDA JÚNIOR, 38 anos, ex-soldado da PM, morto a tiros, ao reagir e a um assalto na Rua Carlos de Barros, no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Bandidos roubaram sua motocicleta. Crime de latrocínio.





34 – (16-12) – DEYJAKSON ARAÚJO DE VIVEIROS, 32 anos, pernambucano, soldado do Ronda do Crato, morto por assaltantes durante um roubo em uma topique no bairro Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte. Estava fardado e retornava do trabalho. (latrocínio)





AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA MORTOS EM 2017





01 – (22.1) – FRANCISCO ARLINDO DA SILVA VIEIRA FILHO – Cabo da PM, morto por assaltantes na Rua Curitiba, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.





02 – (11.2) – IVAN CÉSAR FERREIRA LOPES – 67 anos, guarda municipal de Fortaleza, aposentado, morto dentro de sua residência na Rua Pedro Boêmio, no Parque Leblon, no Município de Caucaia. Execução sumárias.





03 – (3.3) – JOSÉ EUDES DE SOUSA, 51 anos, sargento reformado da PM, assassinado, a tiros, numa propriedade rural da família, na zoina rural do Município de Limoeiro do Norte.





04 – (5.3) – FRANCISCO ERONILTON DE QUEIROZ, 45 anos, policial militar, soldado PM, estava em LTS (Licença Para Tratamento de Saúde), assassinado, a tiros, em sua motocicleta, na Rua 89 do Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza.





05 – (8.3) – JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA, guarda municipal da Prefeitura de Fortaleza. Corpo encontrado com tiros no matagal na Cidade Fortal, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Caso de latrocínio.





06 – (18.2) – LUÍS CARLOS RIBEIRO DE ARAÚJO, 48 anos, policial militar, cabo PM, assassinado, a tiros, dentro de sua residência, na Rua A do Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Execução por conta de rixa com traficantes.





07 – (22.3) – FRANCISCO LUCIANO FERREIRA GADELHA, subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM), morto, a tiros na calçada de sua residência, no Conjunto Jereissati, em Maracanaú, pelo traficante JANGLEDSON DE OLIVEIRA, o “NÉM”, Que tinha um relacionamento com a filha do militar e a seqüestrou por ocasião do homicídio.





Última atualização em 23.3.2017 às 9:29

Blog do Jornalista Fernando Ribeiro