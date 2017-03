Polícia Civil prende membro do Comando Vermelho com 133 kg de maconha em Fortaleza

Homem foi detido em abordagem na Avenida Godofredo Maciel, na Maraponga, quando se dirigia para entregar 20 kg da droga.

Um membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso com 133 kg de maconha, em Fortaleza, na noite da última segunda-feira (20), em operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil. Os resultados da ação policial foram apresentados pela Especializada em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (22).

"Clebinho Caucaia", 22 anos de idade, era um dos principais articuladores do CV no Estado do Ceará ( Foto: Natinho Rodrigues )





Luís Cléber Pereira da Silva Filho, conhecido como 'Clebinho Caucaia', 22 anos de idade, era um dos principais articuladores do CV no Estado do Ceará. "A função dele dentro da organização criminosa era receber essa droga que vinha do Rio de Janeiro e distribui-la para outros fornecedores de Fortaleza e da Região Metropolitana (RMF)", afirmou o delegado titular da Draco, Osmar Berto.





De acordo com o delegado adjunto da Especializada, Adriano Félix, que comandou a investigação, o suspeito foi detido em uma abordagem na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, quando estava se dirigindo para entregar uma encomenda de droga. No veículo, foram encontrados e apreendidos cerca de 20 kg de maconha.





A Polícia foi até a residência de 'Clebinho Caucaia', no bairro Jardim das Oliveiras, e se deparou com o restante do ilícito apreendido, cerca de 113 kg de maconha. A Draco ainda descobriu que o veículo em que 'Clebinho' trafegava, um Fiat Palio, tinha sido roubado de uma médica e já havia sido 'clonado', ou seja, estava com placas falsas.





'Clebinho Caucaia' foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e receptação. Ele já tinha passagem pela Polícia por roubo.