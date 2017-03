SAÚDE DE SOBRAL ESTÁ NA UTI: CIDADÃO AGUARDA RECEBER MEDICAMENTO DESDE 2016

Um cidadão que reside na Fazenda Alegre, distrito de Patriarca, aguarda desde 2016 o medicamento SIVASTANTINA 20 mg. O remédio está em falta no posto de saúde do referido distrito desde 13/12/2016. O cidadão está a "Deus Dará", pois não tem condições financeiras de comprar o referido medicamento.









Em Tempo





O que está acontecendo com a saúde pública de Sobral? Enquanto falta remédios, sobra verba para o carnaval, onde a Prefeitura firmou recentemente um contrato milionário no valor superior a R$ 2 milhões com o ECOA, instituto que é administrado pela filha do ex-prefeito Veveu. O que é prioridade na cidade de Sobral?





Fonte: Sobral 24 horas