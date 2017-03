Sequência de tremores assusta moradores da zona rural de Santana do Acaraú

Uma sequência de cinco tremores de terra está provocando pânico nos moradores da comunidade de Paus Brancos, distante 6 quilômetros da cidade de Santana do Acaraú, região norte do Estado do Ceará.

Aposentado Gerardo Ferreira da Ponte ouviu o barulho provocado pelos tremores

Os tremores tiveram início na madrugada do ultimo domingo (5) com três abalos, sendo dois pela manhã e um a tarde, na manhã de hoje (6) os moradores presenciaram novos tremores e o mais recente foi sentido na noite de hoje, por volta das 22h05min, segundo declarou o estudante Alcides dos Santos, o barulho foi mais intenso que nas outras ocasiões, “dessa vez até os animais como gado e cavalos de assustaram e nós também estamos muito preocupados”, desabafou o estudante.

A dona de casa Ana Laurinda Gomes também ficou assustada com os abalos

Já o aposentado Gerardo Ferreira da Ponte, 72, afirmou que o barulho foi intenso, “o tremor foi tão forte que as paredes balançaram e as telhas se mexeram, eu disse lá se vem Maria, as mesmas coisas daquele tempo”, declarou o aposentado.





Segundo a dona de casa Ana Laurinda Gomes, foram três tremores somente no domingo, “minhas vizinhas disseram que até as xícaras se mexeram, eu mesma não vi pois estava deitada, mas ouvi o estrondo que foi muito forte”, disse a dona de casa, que saiu de casa para ver se não havia caindo nenhuma residência vizinha, em virtude do forte barulho provocado pelos tremores.

Estudante Carlos Bruno da Costa está assustado com a sequencia de abalos

Já o estudante Carlos Bruno da Costa afirma que os tremores atingiram a região e está provocado pânico na população local, “aqui não estamos acostumados com esse tipo de fenômeno, todo nós estamos muito assustados”, desabafou o estudante, que está com receio de novos abalos.





Além de Paus Brancos os tremores foram sentidos na área de assentamento Lagoa do Serrote, Santa Rita, Parapui e na sede do município.





Intensidade - De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (6) pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os abalos sísmicos de Santana do Acaraú foram os mais intensos já registrados no Ceará em 2017.





Os tremores tiveram 2,7 e 1,8 graus na escala Richter. O abalo foi o maior do Ceará neste ano; o mais intenso já registrado no estado chegou a 4,3 graus.