Cabo do RAIO da PM do Ceará morre durante patrulhamento em Icapuí; vítima era de Mossoró

Um policial militar morreu durante patrulhamento na localidade de Manibu, no município de Icapuí, no Ceará, na manhã desta sexta-feira. A vítima foi identificada como o cabo Anderson Michael Viana Rebouças, integrante do RAIO e que atuava como subcomandante da equipe RAIO 01.





De acordo com informações oficiais, o militar estava em serviço quando a equipe percebeu sua ausência durante o deslocamento. Ao retornarem pelo trajeto, os policiais o encontraram caído na rodovia, já sem sinais vitais.





Uma ambulância foi acionada e confirmou o óbito ainda no local. A Perícia Forense foi chamada e realizou os procedimentos iniciais para apurar as circunstâncias da morte.





Natural de Mossoró, Anderson Michael era morador do bairro Planalto 13 de Maio e bastante conhecido na cidade. Ele também era proprietário do estabelecimento “Camarão do Major”, localizado na região da Pista Nova da UPA do São Manoel.





As primeiras informações apontam para a possibilidade de morte súbita.





Fonte: Blog Ismael Sousa