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domingo, 29 de março de 2026

Guarany de Sobral é derrotado pelo Caucaia em casa e segue na lanterna da Série B Cearense

domingo, março 29, 2026  Nenhum comentário

Na tarde deste domingo (29), o Guarany de Sobral sofreu sua primeira derrota no Campeonato Cearense Série B. Jogando diante de sua torcida no Estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Cacique do Vale foi derrotado por 1 a 0 pelo Caucaia Esporte Clube.

A equipe visitante abriu o placar ainda no primeiro tempo e, ao longo da partida, criou diversas oportunidades para ampliar o marcador, mostrando superioridade em campo. Já o Guarany encontrou dificuldades para reagir e não conseguiu transformar o apoio vindo das arquibancadas em resultado positivo.

Mesmo com a derrota, a torcida fez sua parte, lotando o estádio e incentivando o time do início ao fim. No entanto, o resultado mantém o Guarany na lanterna do Grupo B da competição, aumentando a pressão por uma reação imediata.

O próximo compromisso do Cacique do Vale será no sábado, dia 4, às 18h, novamente em casa, no Juncão. A equipe aposta no apoio da torcida para buscar a reabilitação e iniciar uma recuperação na tabela, mantendo vivo o objetivo de acesso à elite do Campeonato Cearense.

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