Guarany de Sobral é derrotado pelo Caucaia em casa e segue na lanterna da Série B Cearense

Na tarde deste domingo (29), o Guarany de Sobral sofreu sua primeira derrota no Campeonato Cearense Série B. Jogando diante de sua torcida no Estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Cacique do Vale foi derrotado por 1 a 0 pelo Caucaia Esporte Clube.





A equipe visitante abriu o placar ainda no primeiro tempo e, ao longo da partida, criou diversas oportunidades para ampliar o marcador, mostrando superioridade em campo. Já o Guarany encontrou dificuldades para reagir e não conseguiu transformar o apoio vindo das arquibancadas em resultado positivo.





Mesmo com a derrota, a torcida fez sua parte, lotando o estádio e incentivando o time do início ao fim. No entanto, o resultado mantém o Guarany na lanterna do Grupo B da competição, aumentando a pressão por uma reação imediata.



