Rafael Arruda é o distrito mais violento de Sobral e população cobra policiamento ostensivo fixo urgente

O distrito de Rafael Arruda, localizado na zona rural de Sobral, enfrenta uma crescente e preocupante onda de violência, consolidando-se, segundo registros recentes, como a localidade mais violenta do município. Diante da sequência de crimes graves, moradores voltam a cobrar, com urgência, a implantação de um policiamento ostensivo fixo na região.

Vale destacar que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos, conforme estabelece a Constituição Federal, o que reforça ainda mais a necessidade de ações concretas e imediatas por parte das autoridades competentes para garantir a proteção da população.

📊 Cronologia das ocorrências em Rafael Arruda

A escalada da violência pode ser observada por meio de uma sequência de crimes brutais registrados nos últimos anos:

24 de julho de 2023 – Triplo homicídio a faca deixa três mortos: Raimundo Nonato Arruda (59), Manoel Filho Brito (58) e Anastácio Amorim de Arruda (65).

02 de fevereiro de 2024 – Homem identificado como Ricardo de Sousa Gomes (37) é morto a pauladas, com extrema violência.

26 de junho de 2025 – Idosa Maria do Tileu (65) é vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), assassinada dentro de casa.

26 de julho de 2025 (madrugada) – Francisco de Assis do Nascimento Ribeiro (29) é executado com mais de 20 tiros após invasão à sua residência.

26 de julho de 2025 (noite) – Izaac Marcelino Estevam é morto a tiros, marcando o segundo homicídio em menos de 24 horas no distrito.

20 de setembro de 2025 – Ataque a tiros deixa várias pessoas feridas e resulta na morte de Expedito Coresma.

12 de outubro de 2025 – Ataque a tiros deixa duas vítimas baleadas, incluindo a criança Enzo Gabriel, de 4 anos, que não resistiu e morreu no mesmo dia.

14 de outubro de 2025 – Antônio Ladimir de Brito, tio de Enzo Gabriel, também não resiste aos ferimentos e morre após dois dias internado.

28 de março de 2026 – Chacina em estabelecimento comercial deixa três mortos: Luis Henrique Aguiar Sales (28), Paulo Henrique Ferreira de Aguiar (30) e Enzo Gabriel Sousa Silva (17).

Além dos homicídios, também foram registrados diversos atentados, incluindo casos com vítimas baleadas — entre elas uma criança de apenas 4 anos — reforçando o cenário de insegurança.

➡️ Total: 13 homicídios registrados em Rafael Arruda nesse recorte de ocorrências.

⚠️ Clamor por segurança

A sucessão de crimes evidencia um padrão de violência contínua e crescente. Relatos de moradores apontam medo constante, sensação de abandono e ausência de presença policial efetiva. Em diversos casos, os crimes ocorreram com alto grau de violência, uso de armas de fogo, invasões domiciliares e até ações coletivas de criminosos.

Diante desse cenário, a principal reivindicação da população é clara: a instalação de um destacamento com policiamento ostensivo fixo em Rafael Arruda. A medida é vista como essencial para inibir a ação de criminosos, garantir resposta mais rápida às ocorrências e restabelecer a ordem pública.

Enquanto providências concretas não são adotadas, o distrito segue marcado por episódios de violência extrema, reforçando a urgência de ações mais efetivas por parte das autoridades de segurança pública.