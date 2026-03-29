Veja como votou cada parlamentar no relatório da CPMI do INSS

O parecer foi rejeitado por 19 votos a 12.

A base governista no Congresso Nacional conseguiu rejeitar o relatório final da CPMI que investigou a fraude bilionária que lesou milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O documento, com mais de 4000 páginas, pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República.





O parecer foi rejeitado por 19 votos a 12.









Votaram contra o relatório:





Alencar Santana (PT-SP)

Augusta Brito (PT-CE)

Humberto Costa (PT-PE)

Jaques Wagner (PT-BA)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Paulo Pimenta (PT-RS)

Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Rogério Correia (PT-MG)

Teresa Leitão (PT-PE)

Átila Lira (PP-PI)

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Jussara Lima (PSD-PI)

Meire Serafim (União-AC)

Neto Carletto (Avante-BA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Ricardo Ayres (Republicanos-TO)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)





Votaram a favor do relatório:





Adriana Ventura (Novo-SP)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Bia Kicis (PL-DF)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Izalci Lucas (PL-DF)

Magno Malta (PL-ES)

Marcio Bittar (PL-AC)

Rogerio Marinho (PL-RN) Sim

Damares Alves (Republicanos-DF)





Via Diário do Poder