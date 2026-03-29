Veja como votou cada parlamentar no relatório da CPMI do INSS

O parecer foi rejeitado por 19 votos a 12.
A base governista no Congresso Nacional conseguiu rejeitar o relatório final da CPMI que investigou a fraude bilionária que lesou milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O documento, com mais de 4000 páginas, pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República.
O parecer foi rejeitado por 19 votos a 12.
Votaram contra o relatório:
Alencar Santana (PT-SP)
Augusta Brito (PT-CE)
Humberto Costa (PT-PE)
Jaques Wagner (PT-BA)
Lindbergh Farias (PT-RJ)
Paulo Pimenta (PT-RS)
Randolfe Rodrigues (PT-AP)
Rogério Carvalho (PT-SE)
Rogério Correia (PT-MG)
Teresa Leitão (PT-PE)
Átila Lira (PP-PI)
Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
Eliziane Gama (PSD-MA)
Jussara Lima (PSD-PI)
Meire Serafim (União-AC)
Neto Carletto (Avante-BA)
Orlando Silva (PCdoB-SP)
Ricardo Ayres (Republicanos-TO)
Soraya Thronicke (Podemos-MS)
Votaram a favor do relatório:
Adriana Ventura (Novo-SP)
Eduardo Girão (Novo-CE)
Marcel Van Hattem (Novo-RS)
Alfredo Gaspar (União-AL)
Bia Kicis (PL-DF)
Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
Coronel Fernanda (PL-MT)
Izalci Lucas (PL-DF)
Magno Malta (PL-ES)
Marcio Bittar (PL-AC)
Rogerio Marinho (PL-RN) Sim
Damares Alves (Republicanos-DF)
Via Diário do Poder
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