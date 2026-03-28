TERRA "SEM LEI": homem é morto a tiros dentro de bar em Cariré

Um homem foi executado a tiros dentro de um bar no município de Cariré, no bairro Cariré Velho.

A vítima foi identificada como Francisco Thales, conhecido como “Pezinho”, de aproximadamente 31 anos, proprietário do estabelecimento.





De acordo com informações, indivíduos chegaram ao local se passando por clientes, pediram uma bebida e, no momento em que Thales entrou no interior do bar, foram atrás dele e efetuaram vários disparos.





A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área e aguardou a chegada da Perícia Forense, responsável pelos primeiros levantamentos.





O caso será investigado pelas autoridades competentes para identificar a autoria e a motivação do crime. Com informações do portal Fnews