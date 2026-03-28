Vorcaro comprou 3 jatos à vista por R$ 260 milhões, diz jornal

Entre 2022 a 2024, o banqueiro Daniel Vorcaro comprou três aviões para sua frota própria e gastou o total de R$ 260 milhões. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as aeronaves foram compradas à vista.





No entanto, adquirir aviões à vista é incomum para o porte das aeronaves usadas pelo ex-CEO do Banco Master.





O modelo mais valioso é um Gulfstream modelo GV-SP, que foi fabricado em 2010 e foi registrado como PR-PSE. Esse avião foi comprado da Icon Taxi Aéreo em junho de 2023 por cerca de R$ 120 milhões.





A aquisição mais recente foi adquirida da Timbro Trading, por cerca de R$ 117 milhões, em agosto de 2024.





O menos valioso dos aviões é um Falcon 2000 fabricado no ano 2000, comprado da AM Participações em fevereiro de 2022 por pouco mais de R$ 21 milhões. As informações são da Folha de S. Paulo.





Fonte: Pleno News