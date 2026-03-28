CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 28 de março de 2026

Chacina deixa três homens mortos no distrito de Rafael Arruda, em Sobral

sábado, março 28, 2026  Nenhum comentário

Uma chacina foi registrada no distrito de Rafael Arruda, no município de Sobral, na noite deste sábado.

Segundo as informações iniciais, criminosos chegaram a um estabelecimento comercial do tipo açaí e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas que se encontravam no local.

Três homens foram atingidos e não resistiram aos ferimentos, vindo a óbito. As vítimas foram identificadas como Luis Henrique Aguiar Sales, 28 anos, Paulo Henrique Ferreira de Aguiar, 30 anos, e um terceiro identificado apenas como Gabriel.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para preservação da cena do crime. A Perícia Forense (Pefoce) foi chamada para os procedimentos cabíveis. Após os trabalhos, os corpos serão recolhidos pelo rabecão e encaminhados ao núcleo da Pefoce.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso, que busca identificar a autoria e a motivação da chacina. Diligências estão em andamento na região.

Sobral registra o 19º homicídio doloso no corrente ano!

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 