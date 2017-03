Terra volta a tremer de forma mais intensa e duradoura em Santana do Acaraú

A Terra voltou a tremer na madrugada desta terça-feia (21), no município de Santana do Acaraú. De acordo com declarações de moradores da cidade e da zona rural, foram sentidos tremores em diversos locais, por volta das 1h55min, segundo o estudante Carlos Bruno dos Santos, que reside na comunidade de Paus Brancos, distante 6 quilômetros da cidade, esse foi o tremor mais forte desde o último dia 5. “Foi o mais forte e demorado que já senti, durou em média 4 segundos e depois ficou um barulho como se fosse um trem bem longe”, declarou o estudante.





Técnicos da Defesa Civil do Estado devem comparecer ao município no próximo sábado (25), para proferir palestra a população, o evento está previsto para acontecer no "Conselhão", reunião comunitária com lideranças do município.





Santana do Acaraú teve 13 tremores seguidos no período de 5 a 9 de março, a comunidade de Paus Brancos registrou o maior numero de abalos.

Estudantes Carlos Bruno dos Santos, reside na comunidade de Paus Brancos





Fonte: Tribuna dos Vales