Tomas Figueiredo tenta conseguir a Licença Ambiental da Mina de Itataia em Santa Quitéria

Acompanhado do deputado federal Moses Rodrigues, e do Superintendente do Ibama Ceará, Herbert Lobo prefeito de Santa Quitéria, Tomas Figueiredo, tenta em Brasília, a liberação da Licença Ambiental da Mina de Itataia em Santa Quitéria.





Articulado e com prestígio em Brasília, Tomas Figueiredo foi recebido pelo Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. “É muito importante para economia do Ceará a exploração de Itataia. Vai gerar empregos, impostos e consolidar a região como rica em urânio”, disse Tomas Figueiredo.