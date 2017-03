VÍDEO: INCRÍVEL! "Mini vulcão" de Maranguape será investigado pelo Serviço Geológico do Brasil

Pequena fenda está jorrando água quente e fumaça.

Um vídeo está circulando nas redes sociais mostrando um fenômeno natural, algo parecido com um mini vulcão em um sítio em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza.





A defesa civil do Ceará já confirmou a existência de uma fonte termal com odor forte no local e afirmou que o caso será repassado para o Serviço Geológico do Brasil.





O local é uma Área de Proteção Ambiente (APA), e o fenômeno assustou os moradores. Uma pequena fenda está jorrando água quente e fumaça.





Vulcões no Ceará





Somente na RMF, já foram mapeados dez resquícios de cones vulcânicos, estruturas condutoras de magma deixadas há cerca de 30 milhões de anos.

Com informações do Blog do Roberto Moreira