VÍDEO: POLICIAL MILITAR É BALEADO DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO EM FORTALEZA

Violência sem fim no Ceará! Um policial militar foi identificado por Santana, foi baleado na manhã desta terça-feira (14), em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o policial faz parte do BPTU - Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. O PM foi atingido na região do tórax, foi socorrido para o hospital IJF e felizmente não risco de morte.





O PM Santana foi alvejado após reagir a uma tentativa de assalto no bairor Quintino Cunha.

PM Santana

Carro utilizado pelos bandidos foi abandonado

Fonte: Sobral 24 horas c/ WhatsApp